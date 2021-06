La Juventus continua a pensare al top player per il calciomercato estivo: arriva il sì, adesso l’accordo tra i club

Un’estate all’insegna del cambiamento, per tornare a vincere in Italia e arrivare fino in fondo nella prossima Champions League. Sono questi i piani della Juventus che ha riabbracciato Massimiliano Allegri e che vedrà, nelle prossime settimane, alcuni colpi alla corte del tecnico livornese. In tal senso, dalla Spagna, arrivano importanti novità per uno dei grandi sogni del calciomercato juventino per l’attacco. Si tratta di Antoine Griezmann, reduce da una deludente stagione con il Barcellona ma che sta tornando a splendere, ad Euro 2020, con la casacca della Francia. Il 30enne di Macon piace da tempo ai vertici della ‘Vecchia Signora’ che, nonostante una scadenza lontana con i catalani (giugno 2024) pensano da tempo ad una possibile proposta al club di Laporta. Pessime notizie però, in arrivo, per la squadra allenata da Allegri: il top club va all’assalto, Griezmann ha già detto sì al trasferimento.

Calciomercato Juventus, colpo Griezmann: c’è il sì

Si tratta del Manchester United che, secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, dopo il tentativo del City di Guardiola avrebbe contattato l’entourage del francese per portarlo alla corte di Solskjaer. Griezmann avrebbe acconsentito a sposare il progetto dei ‘Red Devils’ ai quali è già stato, in più riprese, vicino.

Adesso la palla passa a Barcellona e Manchester United che dovranno provare a chiudere la cessione trovando un accordo: Griezman è valutato circa 60-70 milioni di euro, con la Juventus interessata ma più vicina ad una clamorosa beffa.

Situazione in divenire con il talento francese che percepisce 21 milioni all’anno in Catalogna e che potrebbe salutare, definitivamente, la pista che lo porterebbe alla Juventus.