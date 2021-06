La Juventus e Ronaldo possono dirsi addio nelle prossime settimane: ad un anno dalla scadenza contrattuale, CR7 ha deciso il suo futuro

Non è un mistero che buona parte del calciomercato estivo della Juventus passerà dalla decisione di Cristiano Ronaldo riguardo al suo futuro. A dodici mesi dalla scadenza con la ‘Vecchia Signora’, l’asso lusitano è concentrato per continuare a stupire a suon di gol con la nazionale portoghese ad Euro 2020. Le sirene per un addio si fanno, tuttavia, sempre più insistenti ed in tal senso, il 36enne cinque volte Pallone d’Oro, avrebbe già preso la sua decisione. Ronaldo vuole lasciare la Juventus e le prossime settimane saranno cruciali per capire se e quando il divorzio tra le parti avverrà ufficialmente. L’attaccante non intende dunque rimanere ed è disposto addirittura ad un importante sacrificio economico pur di accasarsi nel top club che con maggiore insistenza lo sta tendando negli ultimi mesi.

Calciomercato, Juventus-Ronaldo: addio a tutti i costi

Si tratta del PSG che ha tutta l’intenzione di aggiungere CR7 alla già mostruosa batteria di attaccanti a disposizione di Pochettino. Pur di andare via e vestire la maglia del club di Al-Khelaifi, Ronaldo accetterebbe una proposta biennale, fino al 30 giugno 2023, al ribasso.

Non più i 31 milioni netti percepiti con la casacca bianconera ma non oltre i 20-22 che la società parigina ha intenzione di concedergli per approdare al PSG.

Situazione che va dunque delineandosi, con l’addio di Cristiano Ronaldo alla Juventus che pare sempre più vicino: il PSG nel futuro del portoghese.