Verso Italia-Austria, il CT Roberto Mancini in conferenza stampa: “Sarà una gara difficile”, poi sulle scelte di formazione

A meno di ventiquattro ore dal fischio di inizio, Roberto Mancini ha presentato Italia-Austria in conferenza stampa e provato a fare chiarezza sulla formazione che vedremo in campo a Wembley: “Abbiamo tanti giocatori bravi, chiunque sarà in campo non deluderà. Domani scioglierò i dubbi, anche se i tutti i ragazzi mi hanno messo in difficoltà. E’ bello poter contare su un gruppo dove ogni calciatore è sempre pronto, mentalmente tranquillo e in ottima condizione”.

Contro l’Austria, il CT non si aspetta una partita facile: “Parliamo di una squadra ottima, non dovremo sbagliare nulla. E’ il bello di tornei come l’Europeo: devi per forza vincere, non hai altra scelta. Noi faremo sempre la nostra partita, da qui alla fine. Se saremo così bravi, lo faremo fino alla quarta. Dobbiamo fare il nostro calcio”. Poi una parentesi sugli esclusi: “Dispiace aver lasciato fuori Kean, Politano e gli altri. Hanno tutti grandi qualità, sapranno essere fondamentali per la Nazionale”. Infine, sull’inginocchiarsi: “Io sono per la libertà, sempre”.