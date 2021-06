Il Milan continua a lavorare in vista della prossima stagione per colpi importanti: la società rossonera prova l’assalto decisivo

Il Milan vuole allestire una rosa super competitiva dopo il ritorno in Champions League. La dirigenza rossonera vuole affidarsi a profili interessanti di prima fascia con esperienza anche a livello internazionale. Stefano Pioli intende replicare l’ultima stagione collezionando nuovi successi in Serie A e non solo. Con Ibrahimovic non in perfette condizioni fisiche visto che lo svedese dovrà operarsi al ginocchio, la dirigenza milanese starebbe pensando a nuovi innesti in attacco.

Calciomercato Milan, Under per l’attacco: scambio possibile

Cengiz Under, di proprietà della Roma, è volato in Premier League nell’ultima stagione vestendo la maglia del Leicester senza brillare più di tanto. Così sulle sue tracce ci sarebbe anche l’Eintracht Francoforte, ma l’affare sembra ormai in salita con la possibilità di tornare protagonista in massima serie italiana. Il futuro è ancora molto in bilico per il giocatore turco.

Il Milan potrebbe pensare così all’esterno offensivo turco per rinforzare il reparto offensivo inserendo nell’affare anche il giovane attaccante portoghese Rafael Leao, che ha una valutazione di circa 25 milioni di euro ed ha avuto una stagione altalenante. Il giocatore, di proprietà dei giallorossi, invece, è valutato circa 15 milioni. La società rossonera potrebbe così provare ad imbastire una trattativa suggestiva in vista della prossima stagione con un affare in Serie A.

Il Milan vuole diventare protagonista sul fronte calciomercato arrivando ad innesti di qualità assoluta. La società rossonera vorrebbe allestire una rosa super competitiva in vista del futuro per puntare così nuovamente ai piani alti della classifica. Infine, l’altro obiettivo è quello di non sfigurare in campo internazionale con il ritorno in Champions League.