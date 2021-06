Mino Raiola tratta in Germania per il trasferimento del suo assistito: si affievoliscono le speranze di Milan e Juventus

Uno degli attaccanti della nuova generazione che più sta attirando l’attenzione delle big europee è Donyell Malen, centravanti olandese classe ’99 del PSV Eindhoven che ha chiuso l’ultima stagione di Eredivisie con 19 gol e 8 assist, oltre ad aver timbrato 5 reti in Europa League. Sono diversi i club che si sono avvicinati a lui tra cui anche Milan e Juventus che cercano entrambe un rinforzo in attacco.

Calciomercato, Milan e Juventus battute: Malen verso il Dortmund

Il suo procuratore è Mino Raiola e, come spesso accade, il destino del giocatore dipenderà da lui. Il PSV valuta il giocatore intorno ai 30 milioni di euro. La Juventus si era avvicinata a Malen ma il club olandese non ha mai abbassato la richiesta iniziale. La cifra è attualmente troppo elevata per le possibilità economiche dei bianconeri che devono prima vendere qualche giocatore e soprattutto conoscere il futuro di Cristiano Ronaldo. Anche per il Milan è una cifra fuori portata. Non lo è invece per il Borussia Dortmund che lo sta monitorando da diverso tempo.

Secondo quanto riportato dal settimanale tedesco ‘Sport Bild’ il Borussia Dortmund sarebbe in trattativa con il giovane Malen e il suo agente Mino Raiola. La possibile partenza di Erling Haaland (anche lui gestito da Raiola), garantirebbe l’acquisto dell’attaccante olandese. La trattativa sembra essere sui giusti binari e per Juventus e Milan le possibilità di rientrare tra le pretendenti si affievoliscono sempre di più. Mino Raiola presto potrebbe portare il giovane talento olandese in Bundesliga.