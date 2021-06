La Juventus valuta nuovi affari con il Barcellona e pensa a effettuare un nuovo scambio con plusvalenza: Milan ko

La Juventus continua a programmare il proprio futuro e studia le nuove mosse di calciomercato da attuare nella prossima sessione. I bianconeri non hanno ancora effettuato operazioni importanti ma potrebbero presto pensare a un nuovo affare con il Barcellona per generare nuove plusvalenze, come avvenuto un anno fa nello scambio tra Pjanic e Arthur.

Le parti potrebbero mettersi al lavoro per trovare la giusta soluzione ma questa volta i protagonisti potrebbero essere Junior Firpo e Federico Bernardeschi. Entrambi i calciatori infatti sembrano essere in uscita e potrebbero effettuare uno scambio alla pari con valutazione di circa 30 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, si pensa allo scambio con il Barcellona: Junior Firpo per Bernardeschi

Bernardeschi ha fatto una buona gara contro il Galles nell’Europeo ma sembra essere comunque ai margini del progetto bianconero, viste le tante occasioni sprecate in questi anni. Per questo si potrebbe puntare su Firpo visto che si cerca anche un vice Alex Sandro. Il giovane terzino sinistro però è anche seguito dal Milan come vice Theo Hernandez oppure erede qualora il francese dovesse partire.

Se l’operazione andasse in porto, però, i rossoneri riceverebbero la beffa e la Juventus otterrebbe una plusvalenza importante.