La Juventus finanzia la rivoluzione con l’addio di Cristiano Ronaldo: un acquisto top per reparto e scambio per Icardi con il Psg

La Juventus pianifica il mercato per cercare di rispondere alle esigenze tattiche di Massimiliano Allegri. I tifosi bianconeri aspettano ancora il primo colpo – dopo il riscatto di Morata – con Inter e Milan che si sono invece già assicurati rispettivamente Calhanoglu e Maignan. I discorsi a Torino ruotano intorno al futuro di Cristiano Ronaldo che condiziona inevitabilmente ogni situazione.

Cristiano Ronaldo ha un contratto sino al 2022, ma potrebbe lasciare la Juventus con un anno d’anticipo. Il campione ha dimostrato sul campo di essere fondamentale, vincendo la classifica marcatori dell’ultima Serie A e iniziando l’Europeo con tre gol nelle prime due partite. Il costo dell’ingaggio e l’arrivo di Allegri sono però elementi che potrebbero portare alla separazione. Sul portoghese resta vivo l’interesse del Psg.

L’addio di Ronaldo avvierebbe una vera e propria rivoluzione in casa Juventus che porterebbe all’arrivo di almeno quattro top player, uno per reparto. In difesa il nome caldo è quello di Robin Gosens, protagonista con la Germania a Euro 2020 e terzino sinistro tra i più in forma al mondo (11 gol, 6 assist nell’ultima Serie A con l’Atalanta). Costo operazione: 40 milioni.

Calciomercato Juventus, scambio Ronaldo Icardi

A centrocampo – reparto più da rinforzare – un doppio colpo: Locatelli (priorità di Allegri) e un vecchio pupillo come Milinkovic-Savic, valutati rispettivamente 40 e 60 milioni. In attacco si sfrutterebbe l’approdo di Ronaldo al Psg per chiudere uno scambio con Mauro Icardi, fuori dal progetto tecnico di Pochettino. Un poker da 140 milioni e una squadra che negli undici risponderebbe alle esigenze tattiche di Allegri. Il primo passo, però, è la cessione di Ronaldo. Affare tutt’altro che avviato.