Nuovo capitolo sul fronte Superlega legato all’accordo tra la UEFA e i club fondatori: ecco la richiesta

Si apre un nuovo capitolo della telenovela legata alla Superlega che sembra non voler terminare. In particolare, secondo quanto rivelato da ‘New York Times’, è stata presentata una nuova mozione al tribunale di Madrid dalla società che lavora dietro le quinte della Superlega, la ‘A22’.

Superlega, chiesta la cancellazione dell’accordo

L’obiettivo della Superlega è quello di cancellare l’accordo stipulato tra i 9 club fondatori e la UEFA in seguito all’uscita dal progetto iniziale. Nello specifico l’obiettivo è quello di annullare ed evitare sanzioni da parte della UEFA. Proprio il New York Times ha anche sottolineato che proprio la UEFA ha a disposizione cinque giorni per rispondere alla richiesta.

La società A22 è pronta a chiedere alla UEFA anche di annullare integralmente il procedimento disciplinare nei confronti di Juventus, Real Madrid e Barcellona. La notizia fa seguito a quella riportata in precedenza dal ‘Sunday Times’ riguardo alla presenza dei sei club inglesi coinvolti che sono rimasti co-proprietarii della holding creata in Spagna per la Superlega nonostante abbiano, sulla carta, abbandonato il progetto in seguito alle sanzioni previste dalla UEFA.