Con il possibile addio di Harry Kane, il Tottenham di Fabio Paratici potrebbe puntare forte sul profilo di Mauro Icardi: centravanti del PSG di Pochettino

E’ vivissimo il calciomercato nonostante l’europeo. Molte sono infatti le trattative in corso, in chiusura e non, basti pensare alla mossa lampo dell’Inter che ha portato Hakan Calhanoglu sulla sponda nerazzurra del Naviglio, ma non solo: la Juventus continua ad insistere su Locatelli, così come il futuro di Rodrigo De Paul continua a tener banco fra l’Italia e la Spagna. Un altro nome degno di nota in questi giorni è senza dubbio quello di Harry Kane, bandiera dell’Inghilterra di Gareth Soutgate. Il centravanti dei Tre Leoni è infatti in uscita dal Tottenham, società del nord di Londra che, appena qualche settimana fa, ha accolto Fabio Paratici come responsabile dell’area tecnica.

Proprio l’ex dirigente della Juventus dovrà fare i conti con la possibile partenza di Kane sul quale è fortissimo l’interesse del Manchester City di Pep Guardiola che, nei prossimi giorni, potrebbe affondare il colpo. Il giocatore è anche nel mirino della Juventus. In quest’ottica, Paratici è chiamato a trovare un sostituto del bomber inglese ed attenzione ad un suo pallino sin dai tempi della Serie A: stiamo parlando dell’attaccante del PSG, Mauro Icardi.

Calciomercato, Paratici mette nel mirino Icardi | I dettagli

Fabio Paratici è da sempre un grandissimo estimatore delle qualità tecnico-tattiche di Mauro Icardi che potrebbe lasciare il PSG dopo una seconda stagione che non l’ha visto particolarmente protagonista al centro del reparto offensivo del club d’oltralpe. Il giocatore argentino è un obiettivo anche della Juventus e del Milan, a caccia entrambe di un centravanti, ma la presenza di Paratici al Tottenham potrebbe accelerare la trattativa.

Icardi ha una valutazione in sede di calciomercato di circa 40 milioni di euro e, nell’ultima stagione nel campionato francese dove il PSG ha (clamorosamente) chiuso al secondo posto, ha collezionato appena 20 presenze mettendo a segno 7 reti e fornendo 4 assist ai suoi compagni di squadra.