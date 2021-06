Il contratto con il Milan di Franck Kessie scade fra appena un anno. Difficoltà per il rinnovo, ci prova il top club europeo. Ecco tutti i dettagli

Dopo Donnarumma, andato al Psg, e Calhanoglu all’Inter, il Milan rischia di perdere a zero anche Franck Kessie. Il contratto scade fra un anno e quindi in teoria c’è ancora un po’ di margine per il rinnovo, allo stesso tempo però la distanza continua a rimanere significativa. Giocatore forse più determinante della squadra di PiolI, l’ivoriano e il suo agente chiedono un riconoscimento all’ultimo anno e mezzo che in soldoni si traduce in 6 milioni di euro netti. Maldini e soci non sembrano invece voler andare oltre, perlomeno al momento, i 4,5 milioni. Possibile accordo a metà strada o rottura totale, con il 26enne che potrebbe decidere di rimanere un’ultima stagione per poi andarsene gratis come i suoi (ex) compagni. Con nuove fumate nere non si esclude però che i rossoneri possano decidere di metterlo sul calciomercato e quindi provare a venderlo subito.

In soccorso a loro potrebbero arrivare un paio di top club, il solito Paris Saint-Germain e il Real Madrid dell’amico Ancelotti. Occhio soprattutto alle ‘Merengues’, con le quali la dirigenza milanista è in eccellenti rapporti. In questo momento le parti già discutono di Brahim Diaz, accordo in dirittura d’arrivo sulla base di un prestito con diritto di riscatto sui 20 milioni con controriscatto intorno ai 25-27. Negli ultimi giorni è poi emerso l’interesse del Milan, così come dell’Inter, per un altro calciatore del Real non rientrante nei piani di Ancelotti, vale a dire Alvaro Odriozola valutato sui 20 milioni.

Proprio lui, Florentino Perez potrebbe offrire alla società targata Elliott per il cartellino di Kessie, in aggiunta a una proposta cash di 30-35 milioni di euro. Tra soldi e giocatore, un totale di 50-55 milioni che non sono pochi per un calciatore che fra dodici mesi può salutare a zero, con la Juventus pronta al colpaccio.

Calciomercato Milan, Odriozola nell’affare Kessie: spagnolo perfetto per il 4-2-3-1 di Pioli

Odriozola è uno spagnolo classe ’95 molto quotato due-tre anni fa e in grado di agire sia da terzino che da esterno alto. Stipendio di circa 3,5 milioni di euro, a fronte di un contratto in scadenza nel 2024, sarebbe senz’altro un profilo perfetto per il 4-2-3-1 di Pioli.

