La Juventus mette gli occhi sul brasiliano del Santos ma deve fare i conti con l’interesse del Milan

La Juventus è a caccia di un nuovo centravanti da regalare a Massimiliano Allegri e sta seguendo diversi obiettivi, tra questi anche un giovanissimo attaccante brasiliano classe 2002, Kaio Jorge. Giovane centravanti del Santos con cui ha già disputato la Coppa Libertadores. Nella sua breve carriera ha già conquistato anche il Mondiale U17 con il Brasile, realizzando anche un gol in finale. L’ attaccante nato a Olinda, con ogni probabilità, non rinnoverà con la sua attuale squadra e per questo la ‘Vecchia Signora’ è in allerta, ma adesso deve vedersela con una rivale italiana di Serie A.

Calciomercato Juventus, si inserisce il Milan per Kaio Jorge

Si tratta del Milan che, secondo quanto riportato dal sito brasiliano ‘UOL Esporte’, si sarebbe inserito in maniera concreta per Kaio Jorge. Il suo contratto scadrà a dicembre del 2021 ma il Santos avrebbe chiesto 10 milioni di euro per liberare il suo talentuoso centravanti. Sia Kaio Jorge che il suo entourage hanno aperto al trasferimento, certi di essere pronti per il grande salto nel calcio europeo.

Il duello tra Milan e Juventus per il 19enne brasiliano sembra concreto ma sarà decisiva la volontà del Santos nella buona riuscita dell’operazione. Kaio Jorge rappresenta uno dei prospetti più interessanti del calcio brasiliano e per lui potrebbe essere già il momento giusto per fare il grande salto in un top club europeo. Le prossime settimane di lavoro dei bianconeri e dei rossoneri saranno decisivi per indirizzare l’operazione in un senso o nell’altro.