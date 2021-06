Sembra essere al capolinea l’avventura alla Juventus di Cristiano Ronaldo: si pensa allo scambio con un altro top player

La Juventus pianifica il calciomercato per costruire una rosa competitiva a Massimiliano Allegri dopo il suo ritorno in bianconero. In questa sessione dei trasferimenti però sembrerebbe entrare a far parte della lista dei cedibili anche il nome di Cristiano Ronaldo. I primi malumori del portoghese si sarebbero avvertiti dopo l’eliminazione dalla Champions League per mano del Porto, e ora la frattura potrebbe essere arrivata al punto di portare CR7 a pensare di cambiare aria.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, scambio shock per Kane | Bomba dall’Inghilterra

Il campione portoghese però potrebbe essere sempre una pedina importante in questo calciomercato per arrivare al tanto atteso ritorno di Paul Pogba a Torino dal Manchester United. Infatti la Juventus penserebbe di inserire Ronaldo all’interno di uno scambio con il francese, vista la destinazione gradita ovviamente al portoghese. Però i ‘Red Devils’ sembrerebbero non pensarla come i bianconeri, e avrebbero in mente di inserire un’altra contropartita al posto del centrocampista francese.

Calciomercato Juventus, no allo scambio Ronaldo-Pogba: il Manchester Unied propone Martial

Si decide in questa estate il futuro di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Vista la deludente annata e il contratto in scadenza nel 2022, per evitare di perderlo a zero il prossimo anno le due parti potrebbero essere d’accordo su una eventuale cessione.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, beffa in arrivo | Milan e Roma battute

Così i bianconeri starebbero pensando di proporlo al Manchester United, inserendolo nell’affare per riportare a Torino Paul Pogba. Ma il club inglese la penserebbe diversamente e avrebbe in mente di mettere sul piatto uno scambio con Anthony Martial. L’attaccante francese in questa stagione ha collezionato 36 presenze, mettendo a segno 7 gol e 9 assist tra tutte le competizioni. Lo scambio con i bianconeri però potrebbe prendere piede solamente qualora non arrivasse Sancho dal Borussia Dortmund a rinforzare il reparto. Dunque il futuro di Cristiano Ronaldo continua a essere un punto interrogativo in attesa della nuova stagione.