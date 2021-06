La Juventus continua a lavorare nella sessione estiva di calciomercato pensando anche al futuro di Ronaldo: scambio e scenario inaspettato

Diverse questioni da risolvere ancora in casa Juventus per comporre la nuova rosa che sarà a disposizione di mister Massimiliano Allegri per la prossima stagione. La più importante certamente è capire quale sarà il futuro di Cristiano Ronaldo. Il portoghese, con contratto in scadenza il prossimo anno, non sembrerebbe più felice a Torino e potrebbe cambiare casacca al termine della stagione. Diversi gli accostamenti in queste settimane che hanno ipotizzato un ritorno al Real Madrid o al Manchester United, ma in queste ore dalla Spagna spunta una nuova e inaspettata ipotesi.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, scambio shock per Kane | Bomba dall’Inghilterra

Infatti, secondo quanto riportato dal portale spagnolo ‘Don Balon’, anche il Barcellona guarderebbe con interesse all’acquisto di CR7 per sostituire la partenza di Leo Messi. Una pazzesca ipotesi che potrebbe concretizzarsi con uno scambio messo in piedi dalla Juventus.

Calciomercato Juventus, ipotesi Barcellona per Ronaldo: scambio con Dembele

Tutto da capire il futuro di Cristiano Ronaldo, che in questi giorni è impegnato e concentrato su Euro 2020, visto che domani contro la Francia sarà una partita da dentro o fuori per accedere agli ottavi di finale. Nel frattempo la Juventus ragiona su un suo possibile addio e cerca di sfruttare al meglio il cartellino del calciatore.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, salta tutto | Rinnovo vicino

Dalla Spagna arriva l’interesse a sorpresa anche del Barcellona, che potrebbe essere sfruttato dai bianconeri per mettere in piedi uno scambio. Infatti la società juventina potrebbe pensare di proporre il portoghese in cambio del cartellino di Ousmane Dembele, anche lui in scadenza nel 2022, che in questa stagione ha collezionato 44 presenze, mettendo a segno 11 gol e 5 assist. L’ostacolo maggiore per arrivare al francese però sarebbe la trattativa avanzata per il rinnovo del contratto che sembrerebbe vicino. Dunque un affare complicato che però potrebbe essere una soluzione a sorpresa per il futuro di CR7.