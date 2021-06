L’Austria batte l’Ucraina e approda agli ottavi di finale di Euro 2020 ribaltando i pronostici: sfiderà l’Italia

Vittoria fondamentale dell’Austria contro l’Ucraina a Bucarest. I pronostici erano tutti per la selezione di Shevchenko, a cui bastava anche il pareggio per superare il gruppo C come seconda. Tuttavia, l’Austria ha giocato una gran partita vincendo per 0-1 -un risultato che sta stretto- grazie alla rete di Baumgartner. Troverà sul proprio cammino l’Italia, con le due nazionali che si sfideranno sabato sera a Wembley negli ottavi di finale di Euro 2020. La partita è in programma alle 21:00.

L’Ucraina non è ancora eliminata, dovrà attendere gli esiti delle partite degli altri gironi per rientrare nelle migliori terze. Altri tre punti anche per l’Olanda, con De Boer che conquista la vetta della classifica con nove punti con un netto 0-3, in quella che è stata l’ultima partita di Pandev con la Macedonia.

Macedonia del Nord-Olanda 0-3: 24′ Depay, 51′ e 58′ Wijnaldum

Ucraina-Austria 0-1: 21′ Baumgartner

CLASSIFICA: Olanda 9, Austria 6, Ucraina 3, Macedonia del Nord 0.