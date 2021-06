Il Milan vuole provare a rinforzare la nonostante l’addio di Calhanoglu: offerta pronta per il sostituto

Il Milan sta lavorando in maniera insistente per rinforzarsi nella prossima annata e studia le possibili mosse per prepararsi al meglio alla prossima edizione della Champions League, che sarà disputata dopo sette anni dall’ultima volta. Oltre all’addio di Donnarumma, sembra essere ormai a un passo anche quello di Calhanoglu a parametro zero.

Il turco infatti dovrebbe andare all’Inter e così porterebbe i rossoneri a studiare nuovi colpi per rimpiazzarlo. Nel mirino della società potrebbe esserci Luis Alberto, che ha vissuto grandi annate con la maglia della Lazio e potrebbe effettuare un salto in avanti per giocare ancora una volta in Champions League.

Calciomercato Milan, idea Luis Alberto per sostituire Calhanoglu: scambio e doppia beffa alla Juventus

Luis Alberto è comunque un pezzo pregiato per la Lazio e per convincere Claudio Lotito c’è bisogno sicuramente di un’offerte importante. Il Milan sarebbe pronto a mettere sul piatto Alessio Romagnoli, valutato circa 15-20 milioni di euro, più l’aggiunta di 30 milioni per provare a convincere il club biancoceleste.

L’offerta totale dunque si aggira sui 50 milioni di euro per un calciatore che ha dimostrato di avere grandi qualità e può rappresentare anche un upgrade in rosa. In questa annata lo spagnolo ha siglato ben 9 reti nelle 34 gare disputare in Serie A, fornendo anche due assist.

Qualora l’affare dovesse andare in porto, ci sarebbe una doppia beffa per la Juventus che in questi mesi ha seguito sia Romagnoli che lo stesso Luis Alberto.