Arriva la svolta per il calciomercato del Milan: il top club rifiuta l’offerta e spunta una doppia alternativa tutta italiana, c’è anche Mourinho



Sono ore calde in casa Milan per quello che promettere di essere un calciomercato estivo ricco di sorprese per la squadra di Stefano Pioli. Dall’addio di Donnarumma a quello di Calhanoglu che vestirà la maglia dell’Inter, per la società di Elliott continuano a non arrivare buone nuove. Secondo quanto riportato dal portale ‘Footballtransfers’, infatti, l’ultima offerta dei rossoneri per riportare Diogo Dalot a Milanello non avrebbe convinto il Manchester United. Maldini ha tentato di mettere in atto un nuovo prestito per il laterale portoghese protagonista ad Euro 2020 ma l’assenza di un obbligo di riscatto nella richiesta milanista ha spinto i ‘Red Devils’ a rifiutare l’offerta. Ecco dunque che per il talentuoso terzino potrebbero comunque riaprirsi le porte del calcio italiano: scenario a sorpresa e doppia suggestione in Serie A.

Calciomercato Milan, Dalot si allontana: duello in Serie A

Diogo Dalot in Serie A, sì, ma non al Milan. È questa l’ipotesi che avanza nelle ultime ore per il terzino 22enne, reduce da una buonissima annata con la squadra di Stefano Pioli. A farsi avanti per il classe ’99, in scadenza nel 2023 con il Manchester United, potrebbero dunque essere due big italiane.

La Roma di Mourinho, con lo ‘Special One’ intrigato dalla possibilità di far sbarcare nella Capitale il connazionale. Ma anche l’Inter che saluterà Hakimi e che vede in Dalot una buona occasione, a costi contenuti, per rinforzare la fascia destra.

Situazione dunque in divenire, con Diogo Dalot sempre più lontano dal Milan: alla finestra rimangono Roma ed Inter.