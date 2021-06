Il calciomercato della Juventus può vedere un clamoroso scambio in Serie A: occhi in casa Napoli, Allegri punta la pedina di Spalletti

La Juventus è a caccia di colpi di peso che possano completare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. In tal senso, la ‘Vecchia Signora’, è concentrata su almeno un rinforzo per l’attacco indipendentemente da quello che sarà il futuro di Cristiano Ronaldo a Torino. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’ la dirigenza juventina non avrebbe fretta, vagliando numerosi profili tutti con una caratteristica ben definita. L’ideale, per il prossimo bomber bianconeroda portare a Torino nella sessione estiva di calciomercato, sarà un profilo giovane che non pretenda il posto da titolare a, anzi, possa partire spesso e volentieri dalla panchina. Una quarta punta che quindi sarebbe a disposizione di Allegri in caso di necessità e riempia l’area di rigore, spesso a gara in corso. Il nome caldo, tra gli altri, può essere quello dell’attaccante del Napoli Andrea Petagna.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, contatto e offerta | ‘Scippo’ da 35 milioni!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus e Inter, girandola a centrocampo | Intreccio in Spagna

Calciomercato Juventus, Petagna nel mirino: idea scambio

Il bomber che Allegri lanciò ai tempi del Milan può dunque diventare un obiettivo sensibile per la squadra bianconera. La Juventus potrebbe imbastire uno scambio con gli azzurri guidati da Spalletti, mettendo sul piatto il cartellino di Daniele Rugani.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

L’ex centrale dell’Empoli, accostato al Napoli ai tempi di Sarri, non rientra nei piani di Allegri e troverebbe maggiore spazio con Spalletti che, quindi, potrebbe rinunciare a Petagna diretto a Torino.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, maxi scambio in attacco | Beffa doppia!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, obiettivo sulla fascia | PSG in agguato

Le valutazioni dei due calciatori sarebbero praticamente identiche, circa 10-15 milioni di euro. Il bomber guadagna 1,8 milioni di euro annui in Campania, Rugani invece supera abbondantemente sfiorando, coi bonus, i 3 milioni a stagione.