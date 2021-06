La Juventus lavora per creare la nuova rosa guidata da Massimiliano Allegri: tre colpi e l’addio di Cristiano Ronaldo

È iniziata la nuova era targata Massimiliano Allegri, che torna per riportare la Juventus ai livelli di due anni fa, quando l’ha lasciata ancora campione d’Italia. La sessione estiva di calciomercato sarà certamente importante per costruire una rosa che torni a essere all’altezza della situazione sia in Serie A che in Champions League. Così Massimiliano Allegri insieme alla società juventina sembrerebbero aver messo nel mirino ben tre calciatori per completare i titolari della prossima stagione, comprendendo però anche un pesante addio.

Infatti, secondo quanto riportato da ‘Top Calcio’ che ha immaginato come potrebbe essere la nuova Juventus, la partenza importante sarebbe quella di Cristiano Ronaldo, che dopo tre anni in bianconero potrebbe essere inserito all’interno dell’affare per riportare Paul Pogba a Torino dal Manchester United. Dunque il francese sarebbe il primo grande colpo a centrocampo per i bianconeri, ma non sarebbe l’ultimo.

Calciomercato Juventus, tris di colpi per Allegri: oltre a Pogba anche Locatelli e Gosens

Non una completa rivoluzione quella che potrebbe avvenire in casa Juventus, ma diversi cambi che potrebbero risultare fondamentali. A dire addio ai bianconeri secondo ‘Top Calcio’ potrebbe essere Cristiano Ronaldo, inserito nello scambio con Paul Pogba che tornerebbe finalmente a Torino.

Il secondo importante colpo a centrocampo invece sarebbe Manuel Locatelli. Il centrocampista del Sassuolo si sta mettendo in evidenza a Euro 2020 con l’Italia e sembrerebbe essere valutato intorno ai 40 milioni di euro. Il terzo e ultimo colpo sarebbe Robin Gosens, esterno che andrebbe a rinforzare la fascia sinistra e valutato sempre intorno ai 40 milioni di euro. Per arrivare ad acquistare questi due calciatori, secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.it’, andrebbero sacrificati tre giocatori. Rodrigo Bentancur, che porterebbe nelle casse almeno 30 milioni. Poi Aaron Ramsey, valutato intorno ai 15 milioni. E infine la cessione definitiva di Romero per ulteriori 15 milioni. Dunque si ipotizza una nuova Juventus con tre acquisti e cessioni importanti per finanziarli.