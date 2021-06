La Juventus è al lavoro e mette nel mirino un esterno in Serie A impegnato a Euro 2020: attenzione all’assalto del PSG

Si iniziano a mettere in atto i piani della Juventus per la sessione estiva di calciomercato. Adesso è il momento per i bianconeri di cercare di accontentare le richieste di mister Allegri, tornato a Torino dopo due dall’addio, e fare in modo che la rosa a disposizione torni competente in Italia e in Europa. Tra i reparti che la società juventina sembrerebbe voler migliorare c’è la fascia sinistra, dove c’è il solo Alex Sandro ad agire. Così il mirino bianconero sembrerebbe essersi soffermato su Robin Gosens, laterale dell’Atalanta che dopo l’ennesima ottima stagione in Serie A sta impressionando anche a Euro 2020.

Secondo la ‘Bild’ proprio la Juventus sarebbe la squadra in pole position per il suo acquisto nella sessione estiva di calciomercato. Ma attenzione alle indiscrezioni che arrivano dalla Spagna, secondo cui spunterebbe un altro top club europeo sulle sue tracce.

Calciomercato Juventus, concorrenza per Gosens: c’è anche il PSG

I primi duelli per i colpi di mercato da mettere a segno iniziano a infiammarsi e la Juventus potrebbe trovare sulla sua strada un top club europeo. I bianconeri infatti avrebbero messo nel mirino Robin Gosens, esterno dell‘Atalanta andato in gol nella travolgente vittoria della Germania contro il Portogallo a Euro 2020.

Secondo quanto riportato da ‘Marca’ però, la Juventus non sarebbe l’unico top club sull’esterno tedesco, poiché spunterebbe l’interesse anche del PSG. Il club parigino infatti sembrerebbe aver individuato nel laterale del club bergamasco il rinforzo ideale per la prossima stagione. Oltre ai parigini però ci sarebbe anche la concorrenza del Barcellona. Dunque due tre top club sull’esterno che continua a sorprendere con le sue prestazioni e che sarebbe valutato intorno ai 40 milioni di euro. Dunque si complica un po’ la strada che porta al rinforzo tedesco per la Juventus.