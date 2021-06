Il futuro della Juventus passa inevitabilmente da importanti operazioni da portare a termine sul calciomercato. Occhio allo scambio tra Pogba e Ronaldo, ma non solo

La Juventus cambierà diverse pedine nella prossima stagione, alla ricerca dei profili giusti per migliorare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Il tecnico sta dando indicazioni chiare sulla composizione della squadra e valuta diversi profili, in grado di dare una svolta al futuro del club per farlo tornare ai vertici.

Uno dei calciatori che meglio si sposerebbe all’interno del sistema di gioco di Allegri è certamente Paul Pogba. Il francese ha già espresso il meglio di sé in bianconero e con il tecnico livornese. Il suo ritorno rappresenta una pista da tenere seriamente in considerazione e che migliorerebbe notevolmente il gioco e l’efficacia bianconera. Un nome che scalda particolarmente i tifosi ma che, di certo, non potrà arrivare a basso prezzo. Anzi, secondo quanto riporta ‘ESPN’, il suo ritorno potrebbe decollare grazie a un intreccio con due calciatori attualmente alla Juventus.

Calciomercato Juventus, addio Ronaldo per Pogba: scambio due per uno

Per il ritorno di Pogba alla Juventus, Cristiano Ronaldo potrebbe fare il percorso opposto. Il portoghese è da tempo in bilico nello scacchiere bianconero e il suo contratto in scadenza a giugno 2022, unito all’insofferenza dimostrata dall’attaccante negli ultimi mesi, potrebbe presto portarlo lontano da Torino.

La pista Manchester United è viva per l’attaccante e il doppio ritorno non è affatto da scartare. Pogba ha una valutazione che si aggira sui 60 milioni di euro, mentre Ronaldo potrebbe essere valutato sui 45 milioni. A chiudere il quadro della situazione potrebbe essere Aaron Ramsey. Dopo gli alti e bassi in bianconero, il futuro è tutto da capire per il centrocampista gallese. Il suo ritorno in Premier è possibile e la sua valutazione sarebbe di 15 milioni. Uno scambio due per uno che farebbe decollare il ritorno di Pogba in bianconero e farebbe felice anche lo United.