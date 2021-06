Le parole del commissario tecnico dell’Italia Roberto Mancini, il giorno prima della partita contro il Galles

Roberto Mancini, commissario tecnico della nazionale italiana, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ alla vigilia della sfida col Galles, ultima giornata della fase a gironi di Euro 2020 per gli azzurri. Di seguito, le parole del ct dell’Italia: “Giocheremo come sempre in maniera offensiva, ma farò dei cambi perché alcuni giocatori sono stanchi. Verratti può giocare, fisicamente non è pronto al 100%, ma ha le qualità per sopperire a questo. Vedremo se può giocare da titolare o a gara in corso“.

Prosegue Mancini: “Vogliamo vincere la partita e concludere il gruppo in testa. E’ la terza partita in dieci giorni. Sono state gare difficili, alcuni sono più stanchi di altri e forse questo è l’unico momento in cui si possono fare dei cambi“. Su Chiesa: “Sa ricoprire molto bene tutti i ruoli offensivi“.