È appena terminato il match tra Ungheria e Francia, valido per la seconda giornata di Euro 2020: sfida terminata in parità, il tabellino

Sorpresa nel girone di ferro. Si è conclusa da pochi minuti la sfida valida per la seconda giornata del gruppo F tra Ungheria e Francia. Delusione per la corazzata guidata da Didier Deschamps, che non riesce ad andare oltre al pareggio contro gli uomini di Rossi, sulla carta estremamente più deboli. Nel primo tempo si è da subito notato come Pogba e compagni non fossero in giornata e nei minuti di recupero è arrivato anche il gol di Fiola ad aprire le danze.

Nei secondi 45 minuti ci pensa Griezmann a ristabilire la parità. L’attaccante del Barcellona sfrutta una cattiva respinta del portiere Orban dopo un un cross pericoloso di Mbappe. La Francia tenta nel finale invano di agguantare il vantaggio e il match si chiude in parità. La squadra di Deschamps è ora in testa al girone in attesa di conoscere il risultato della super sfida tra Portogallo e Germania.

Di seguito il tabellino del match.

Ungheria-Francia 1-1

45+2′ Fiola (U), 66′ Griezmann (F)

Classifica girone F: Francia 4, Portogallo 3*, Ungheria 1, Germania 0*

*Una partita in meno