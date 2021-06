Torna a vincere la Germania contro il Portogallo dopo la cocente sconfitta nella prima giornata contro la Francia

Vittoria per la Germania all’Allianz Arena contro il Portogallo. Tre punti importantissimi per la selezione di Joachim Low, che aveva perso 1-0 nella prima giornata contro la Francia. Il ‘girone della morte’ si preannuncia tale anche per il pari della Francia contro l’Ungheria del pomeriggio. Tutto è ancora in bilico, grazie alla prestazione dei tedeschi che non si sono disuniti dopo il vantaggio di Ronaldo, anzi. Una splendida prestazione dell’atalantino Gosens -a cui è stato anche annullato un gol-, che ha propiziato l’autorete di Dias. Un altro autogol ha portato in vantaggio la Germania, stavolta di Guerreiro.

Tris arrivato con Havertz, che ha concretizzato l’assist di Gosens. E’ proprio l’esterno dell’Atalanta che ha firmato il poker, non l’ultimo gol della gara visto il gol di Diogo Jota per il definitivo 2-4.

PORTOGALLO-GERMANIA 2-4 – 15′ Cristiano Ronaldo (P), 35′ aut. Dias (G), 39′ aut. Guerreiro (G), 51′ Havertz (G), 60′ Gosens (G), 67′ Diogo Jota (P)

CLASSIFICA GRUPPO F: Francia 4; Germania e Portogallo 3; Ungheria 1