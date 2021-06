La Juventus continua a lavorare in ottica futura per arrivare ad innesti di qualità per rinforzare la rosa bianconera di Massimiliano Allegri

La Juventus lavora sul fronte calciomercato per assicurarsi i migliori profili in circolazione. Dopo la stagione ricca di problematiche con Andrea Pirlo, il ritorno di Massimiliano Allegri ha riportato tranquillità nell’ambiente bianconero. Così la stessa dirigenza sarebbe al lavoro per provare così nuovi colpi di assoluto valore in vista della prossima stagione. Nelle ultime settimane Miralem Pjanic è stato accostato alla Juventus visto l’ottimo rapporto con Allegri. Il centrocampista bosniaco non ha attraverso un’ottima stagione al Barcellona venendo poco impiegato da Koeman. Il suo futuro sembra essere altrove con la possibilità di tornare in Serie A.

Calciomercato Juventus, Pjanic non tornerà alla Juventus

Pochi minuti fa è arrivata la conferma da parte del giornalista de “La Gazzetta dello Sport”, Giovanni Albanese, che ha rivelato in un tweet: “Secondo quanto filtra, Miralem Pjanic non rientra nei piani di calciomercato della Juventus”. Così il suo ritorno in bianconero sembra essere sempre più lontano.

La prorità numero uno per il centrocampo bianconera resta così Manuel Locatelli con la volontà di imporsi ad altissimi livelli. La sua valutazione si aggira intorno ai 50 milioni con il Sassuolo pronto subito a cederlo in caso di offerta importante. Massimiliano Allegri vorrebbe così un profilo totale per il suo centrocampo, dotato di un’ottima qualità tecnica abbinata ad un dinamismo fuori dal comune.

La Juventus vuole così chiudere in tempi brevi il centrocampista del Sassuolo, protagonista ad Euro2020 con una doppietta messa a segno contro la Svizzera. Il suo obiettivo resta quello di imporsi nel calcio che conta anche a livello europeo.