L’ex Inter nel mirino per l’attuale sessione di calciomercato: offerta e beffa, arriva la svolta dalla Premier League

Massimiliano Allegri è pronto a ridisegnare la Juventus a sua immagine e somiglianza. In attacco si ripartirà da Alvaro Morata per il quale i bianconeri hanno rinnovato il prestito con l’Atletico fino al 30 giugno 2022. Lo spagnolo non è però l’unica freccia nell’arco che ha intenzione di utilizzare Allegri il prossimo anno. Si valuta un altro profilo ed il nome giusto può essere quello di Mauro Icardi che, ormai da mesi, circola nell’ambiente juventino. L’ex capitano dell’Inter non è considerato incedibile e può partire durante l’attuale sessione di calciomercato, nonostante un ricco contratto con il PSG fino al 2024. Secondo quanto riferito da ‘Footballtransfers’ su Twitter, il Chelsea avrebbe già valutato una possibile opzione alternativa all’acquisto di Erling Haaland.

Calciomercato Juventus, colpo Icardi: intrigo con il Chelsea

Arrivare al norvegese non sarà semplice per il club di Roman Abramovich che, tuttavia, non rimane fermo e pensa proprio a Mauro Icardi. L’ex capitano dell’Inter, da tempo sul taccuino della Juventus, è il nome caldo per gli inglesi.

Nel caso in cui tramonti definitivamente l’opzione Haaland per i campioni d’Europa, Icardi svetterebbe in primissimo piano. L’argentino ha una valutazione di circa 45-50 milioni di euro ed il suo ingaggio si attesta intorno ai 9,2 milioni a stagione con la società di Al-Khelaifi.

Situazione in divenire, con la Juventus che rischia dunque una clamorosa beffa: dipenderà tutto da Haaland che, se non dovesse andare al Chelsea, potrebbe spingere alla corte di Tuchel Mauro Icardi.