Salta la trattativa tra l’Inter e lo Sporting Club de Portugal per Joao Mario: i motivi sono legati al costo del giocatore

Per dare respiro alle casse del club, l’Inter è al lavoro per effettuare diverse cessioni nel corso di questa sessione di calciomercato. L’idea è quella di piazzare al più presto i calciatori di rientro dal prestito, anche perché non rientrano nei piani di Simone Inzaghi. Uno di questi è Joao Mario, nell’ultima stagione allo Sporting Clube de Portugal, col quale ha vinto il titolo. Ma per il centrocampista non ci sarebbero margini per un ritorno in patria.

LEGGI ANCHE >>> Italia-Galles, Mancini: “Farò dei cambi” | Il punto su Verratti e Chiesa

Secondo quanto riferito da ‘Calciomercato.it’, infatti si è interrotta la trattativa tra l’Inter e lo Sporting CP per Joao Mario. Il motivo è l’ampia distanza tra domanda e offerta: i portoghesi offrono 5 milioni bonus inclusi, il club nerazzurro ne vuole almeno 8. Sul giocatore ci sono Villarreal, Valencia, Nizza e Besiktas.