Dopo il grande spavento durante Danimarca-Finlandia per Christian Eriksen, ora ci si chiede se potrà tornare in campo: il cardiologo spiega

Il peggio è passato per quanto riguarda le condizioni di salute di Christian Eriksen, e questa è certamente la cosa più importante. Il centrocampista dell’Inter all’esordio di Euro 2020 con la sua Danimarca contro la Finlandia, verso la fine del primo tempo ha subito un malore che ha spaventato tutti per diversi minuti. Fortunatamente il danese è riuscito a riprendersi, nonostante il problema cardiaco che lo ha portato al malore.

Potrebbe interessarti anche >>> Italia, Mancini: “Con il Galles per il primo posto” | Le ultime su Verratti

Infatti in questi giorni Eriksen si è dovuto sottoporre ad un’operazione in cui gli è stato impiantato un defibrillatore. Lui attraverso i social ha reso noto di stare bene, e quel pollice in su nel selfie in ospedale è stato un sospiro di sollievo per tutti. Ora l’interrogativo più grande sul suo futuro è se riuscirà a tornare in campo. Per chiarire la situazione parla il cardiologo Daniele Andreini.

Calciomercato Inter, Eriksen potrà tornare in campo? Il cardiologo Andreini chiarisce

Dopo aver passato il peggio, Christian Eriksen è stato dimesso dall’ospedale di Copenaghen e ora sta bene. Certo vederlo ritornare in campo con la maglia dell’Inter e della Danimarca non sarà certamente facile, così il dubbio più grande al momento riguarda proprio il ritorno al calcio giocato.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, non solo Conte | Addio clamoroso: ora si può!

Sulla questione si è espresso il cardiologo Daniele Andreini, che ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’, ha dichiarato: “Al momento la notizia più importante è che Eriksen può fare una vita normale. Ci vorranno poi dei controlli e non prima di sei mesi sarà possibile capire se il defibrillatore potrà essere espiantato. Ma bisogna ponderare tutto con estrema cautela”. Dunque bisognerà avere pazienza e soprattutto cautela per capire quale sarà il futuro del centrocampista dell’Inter.