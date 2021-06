Euro 2020, il palo ferma l’Inghilterra | È 0-0 contro la Scozia!

Euro 2020, il palo di Stones ferma l’Inghilterra e salva una grande Scozia: il girone D, adesso, resta apertissimo

Senza un padrone, il girone D si preannuncia apertissimo sino all’ultimo minuto. Lo 0-0 tra Inghilterra e Scozia apre mille possibili scenari, in un terzo e decisivo incrocio che può riservare più di qualche sorpresa. Mastica amaro la formazione di Sua Maestà, fermatasi sul palo di Stones in avvio di partita e incapace di aprire la scatola scozzese nel corso dei novantadueminuti di gioco. Anzi, Andy Robertson e compagni hanno rischiato anche di far male nel secondo tempo, chiudendo in crescendo, con tanta grinta e determinazione.

Lo 0-0 regala qualche speranza di qualificazione alla Scozia, che ha saputo approfittare della mancanza di identità della Nazionale inglese, che ha mancato la possibilità di strappare già un ticket per gli ottavi, nonostante la grande qualità a disposizione di Southgate. E l’Inghilterra, adesso, sarà chiamata a giocarsi tutto contro la sorpresa Repubblica Ceca, nonostante il secondo tempo abbia generato diversi punti interrogativi che preoccupano il tifo britannico.