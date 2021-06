L’Inter pensa al futuro della porta e potrebbe pescare in Serie A l’erede di Samir Handanovic: si tratta un calciatore polacco

L’Inter pianifica il mercato con poche risorse a disposizione, ma tante idee. La strategia portata avanti dalla società è quella di cedere uno o due giocatori per poi riqualificare la rosa con colpi e scambi ad effetto. Tra i reparti dove c’è necessità di investire c’è anche la porta: Padelli è approdato all’Udinese e Cordaz è stato acquistato per fare da terzo. La società sembra aver individuato l’identikit del secondo, chiamato poi a prendere l’eredità di Samir Handanovic.

Sono tanti i profili vagliati dall’Inter, ma nelle ultime ore sarebbe avanzata la candidatura di Bartlomiej Drągowski. Secondo quanto riferisce ‘fichajes.net’, infatti, i nerazzurri vorrebbero acquistare il portiere polacco, attualmente alla Fiorentina. Il giocatore ha un contratto in scadenza nel 2023: classe 1997, è in cerca del salto di qualità dopo diverse stagioni giocate ad alti livelli in maglia viola.

Calciomercato Inter, nuovo portiere dalla Serie A

Dragowski accetterebbe l’Inter, dove avrebbe già il beneplacito di Simone Inzaghi. Il portiere polacco avrebbe un anno per ambientarsi e fare da secondo ad Handanovic, prima di coglierne a pieno l’eredità: il 36enne va a scadenza nel 2022 e probabilmente è all’ultima stagione con la maglia nerazzurra. Dragowski ha giocato un totale di 36 partite in questo campionato, subendo 55 gol, ma mantenendo per ben otto volte la porta inviolata.