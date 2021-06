Il Milan, che potrebbe veder sfumare Rodrigo De Paul verso l’Atletico Madrid, potrebbe puntare tutto su Domenico Berardi, stella del Sassuolo

L’Italia, dopo il trionfo sulla Turchia di Senol Gunes, ha proseguito la sua marcia ad Euro 2020 battendo la Svizzera di Vladimir Petkovic. Per gli azzurri sono andati a segno Manuel Locatelli, con una doppietta, e Ciro Immobile. Il gol del vantaggio della Nazionale italiana di Roberto Mancini è stato però propiziato da Domenico Berardi, compagno di squadra del classe 1998 al Sassuolo. Il giocatore dei neroverdi, autore di un super assist, si è confermato come uno dei migliori della selezione azzurra dopo l’ottima prestazione contro la Turchia e, soprattutto, come uno degli oggetti del desiderio più pregiati dell’imminente sessione estiva di calciomercato.

Il Milan di Stefano Pioli in particolare ha bisogno di un esterno offensivo destro ed il nome di Domenico Berardi potrebbe essere quello giusto soprattutto dopo l’aumento delle possibilità di un approdo di Rodrigo De Paul all’Atletico Madrid del Cholo Simeone. I Colchoneros, nelle ultime ore, hanno infatti accelerato per l’ex Valencia, obiettivo di mercato anche di Juventus ed altri top club europei.



Calciomercato Milan, obiettivo Berardi | Il Sassuolo alza il prezzo

Nell’ultima stagione con la maglia del Sassuolo sotto la guida tecnica di Roberto De Zerbi, Domenico Berardi, nel campionato italiano di Serie A, ha collezionato 30 presenze mettendo a segno la bellezza di 17 reti e fornendo anche ben 8 assist ai suoi compagni di squadra. Numeri da record che hanno innalzato il valore del classe 1994 che, con le ultime prestazioni ad Euro 2020, è ulteriormente cresciuto.

Il Sassuolo infatti, che partiva da una valutazione non inferiore ai 35-40 milioni di euro per il cartellino di Domenico Berardi, potrebbe ora, con le super gare disputate dall’esterno azzurro, aumentare il prezzo fino ad arrivare addirittura a 50 milioni di euro, una cifra altissima non soltanto per il Milan, ma per gran parte delle grandi società del panorama continentale.