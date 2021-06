Tra i grandi sogni estivi della Juventus vi è sempre Paul Pogba: svolta per il francese, maxi offerta e beffa dietro l’angolo

Non è un mistero che Paul Pogba sia stato, e rimanga tutt’ora, uno dei grandi sogni di mercato della Juventus. Il ritorno di Allegri a Torino ha alimentato il desiderio di rivedere il gioiello francese con la casacca bianconera, durante l’attuale sessione di calciomercato. In tal senso, per Pogba, starebbe cercando di muoversi anche il PSG rimasto letteralmente stregato dalle giocate del 28enne, in scadenza nel 2022 e valutato 60 milioni dal Manchester United. Vi sarebbero stati dei sondaggi continui con il suo agente Mino Raiola durante la trattativa per portare Gianluigi Donnarumma sotto la Tour Eiffel. Il club di Al-Khelaifi avrebbe intenzione di farsi avanti con lo United con una doppia contropartita che potrebbe sbaragliare la concorrenza, portando Pogba in Ligue 1. Sul piatto Keylor Navas, insoddisfatto dalla vicenda Donnarumma e che, secondo ‘Marca’, avrebbe già dato mandato al suo agente di trovare una nuova squadra e tra i club contattati vi sarebbe, anche, il Manchester United.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, via inglese per il centrocampo | Soldi e scambio

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, annuncio sul rinnovo di Dybala | Svolta in arrivo

Calciomercato Juventus, da Pogba a Icardi: intrigo e scambio

Non solo l’ex estremo difensore del Real Madrid (valutato 10 milioni) però, per convincere lo United a lasciar partire Pogba. Leonardo è pronto sacrificare anche Mauro Icardi, vecchio pallino dei vertici juventini ed obiettivo ormai da tempo per l’attacco della squadra di Allegri.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

L’ex capitano dell’Inter è fuori dal progetto del PSG e può partire per 40-45 milioni di euro. L’argentino preferirebbe tornare in Italia e lo United, in attacco, avrebbe altre priorità. Un maxi scambio due per uno con la Juventus spettatrice interessata della vicenda.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, UFFICIALE | Il big rinnova!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, ingaggio pareggiato | Scambio due per uno

Le prossime settimane, accantonato l’Europeo che sta vedendo protagonista tra gli altri il centrocampista francese, decreterà il futuro di Icardi e Pogba: la ‘Vecchia Signora’ rimane in attesa, con il rischio di una beffa doppia.