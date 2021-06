Carlo Ancelotti, appena tornato sulla panchina del Real, scarica il centrale, il Milan prova l’assalto ma prima serve una cessione eccellente

Hakan Calhanoglu è sempre più lontano dal Milan, e no non è notizia dell’ultima ora. La telenovela per il suo rinnovo di contratto, a quindici giorni dalla scadenza naturale, non ha ancora portato a nulla, e le voci di calciomercato si fanno sempre più insistenti per un suo approdo nella capitale spagnola, sponda Atletico Madrid. In sua assenza, servirà per forza un rinforzo all’altezza, e quindi Paolo Maldini e Frederic Massara, i numeri uno della dirigenza rossonera, hanno messo gli occhi addosso ai rivali in città della squadra di Diego Pablo Simeone. Carlo Ancelotti, infatti, appena tornato sulla panchina del Real, ha già deciso chi rimarrà o meno, e Dani Ceballos non rientra tra questi.

È proprio il centrocampista, la mezzala spagnola che rientra a pieno titolo nel profilo richiesto dai Diavoli per sostituire il turco, a quanto riferiscono da ‘fichajes.net’. Ma per arrivare al ventiquattrenne, appena tornato dal prestito all’Arsenal, serve una cessione importante, e il nome candidato a lasciare Milano per fare cassa è quello di Ismael Bennacer, il mediano algerino classe 1997. Vediamo un po’ di cifre.

Calciomercato Milan, Bennacer fuori | Arriva il centrale scartato da Ancelotti

Oltre a Brahim Diaz, il Milan potrebbe continuare a fare affari con il Real Madrid di Carlo Ancelotti e Florentino Perez, con l’acquisto di Ceballos ma, dicevamo, prima si deve cedere almeno una pedina fondamentale nello scacchiere del mister Stefano Pioli. Bennacer è valutato intorno ai 45/50 milioni di euro, a fronte anche di un contratto che scade nel 2024. La sua vendita garantirebbe un po’ di respiro alle casse rossonere e la possibilità di acquistare il sostituto naturale di Calhanoglu.

Per contro, invece, il costo del cartellino della mezzala si aggira intorno ai 25 milioni di euro, e il suo contratto è in scadenza nel 2023. Con il suo arrivo, la dirigenza potrebbe quindi risparmiare e avere una disposizione un’arma letale per la Champions League, che a Milano, sponda rossonera, mancava da otto anni.