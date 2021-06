Il futuro di Morata sembra essere ancora in bilico e spunta una nuova ipotesi in caso di addio dalla Juventus: il club si fa avanti

Non sono sicuramente giornate facili per Alvaro Morata, che non ha iniziato al meglio il suo Europeo nonostante la chance da titolare nella gara tra Spagna e Svezia. Il calciatore della Juventus infatti ha sprecato tanto davanti alla porta e non è riuscito a sbloccare la gara che poi è terminata 0-0.

Si parla tanto anche del suo futuro, con la Juventus che sembra decisa a rinnovare il prestito di un altro anno rispettando l’accordo con l’Atletico Madrid. La certezza però ancora non c’è e infatti dalla Spagna arrivano delle voci a sorpresa riguardo un possibile interesse dalla nazione iberica.

Calciomercato Juventus, il Siviglia ci prova per Morata

Secondo quanto riportato da ‘Elgoldigital’, infatti, Morata sarebbe seguito dal Siviglia nonostante le tante critiche delle ultime ore. Il calciatore classe 1992 è apprezzato dal tecnico Lopetegui che lo vorrebbe a tutti i costi, e non sarebbe l’unico club spagnolo interessato alle sue prestazioni.

Qualora la Juventus dovesse decidere di non continuare con Morata, dunque, ci sarebbe già una possibile destinazione per l’attaccante di proprietà dell’Atletico Madrid. Il Siviglia lo vorrebbe per tutto il lavoro sporco che fa in campo e anche per sfruttare maggiormente i cross attraverso i colpi di testa.

In questa annata Alvaro Morata ha siglato 11 reti nelle 32 gare disputate nell’ultima stagione di Serie A, oltre ai sei gol siglati in Champions League.