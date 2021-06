Il calciomercato della Juventus vicino ad una svolta: top player per 66 milioni, beffa in arrivo

Tornare ai vertici del calcio, in Italia ed Europa. È questo l’obiettivo che si è prefissato la Juventus che, riabbracciato Allegri, ha intenzione di accontentare le richieste del tecnico livornese nell’attuale sessione di calciomercato. Uno degli obiettivi da tempo sul taccuino della dirigenza della ‘Vecchia Signora’, però, rischia di sfumare definitivamente. Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, la corsa all’acquisto di Bernardo Silva potrebbe essere vicina alla svolta. Il gioiello portoghese, nonostante la lunga scadenza (2025) con il Manchester City, è destinato a cambiare aria nelle prossime settimane. L’ex Benfica non ha trovato grande spazio con Guardiola e su di lui vi sono diversi top club europei, da tempo: dal Barcellona alla Juventus e non solo. Ecco dunque che a spuntarla, a sorpresa, potrebbe essere l’Atletico Madrid.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Raiola porta il nuovo terzino | Maxi affare con Milan e PSG

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, occhio ai giovani | Record con la Spagna

Calciomercato Juventus, sorpasso per il big: sgambetto di Simeone

Il ‘Cholo’ Simeone ha messo tra le priorità l’esterno 26enne per il quale è pronto a sbaragliare la concorrenza, mettendo sul piatto una cifra di 66 milioni di euro. L’Atletico ha intenzione di stringere la presa sull’asso lusitano, con la Juventus che rischia di rimanere a mani vuote nella corsa a Bernardo Silva.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Situazione dunque in divenire, con i campioni di Spagna pronti a fare sul serio per portare Bernardo Silva a Madrid alla corte di Simeone. Juventus e Barcellona sono avvisate, dunque: per il campione portoghese è in pole position l’Atletico Madrid.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, occasione Mirante | Contatti avviati e Juventus ko

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, doppia proposta shock | Scambio per la stella!

Nell’ultima annata agli ordini di Guardiola, il giocatore ha collezionato 45 apparizioni complessive con sole 5 reti e 9 assist.