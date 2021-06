L’Inter nel calciomercato estivo può vedere realizzato uno scambio con il top club: addio al big e doppio colpo in entrata

L’Inter di Simone Inzaghi potrebbe cambiare volto in vista del prossimo anno. La sessione estiva di calciomercato rischia infatti di rivoluzionare la rosa del tecnico piacentino che rischia di vedere partire uno dei cardini del progetto nerazzurro. Si tratta di Milan Skriniar, colonna della difesa campione d’Italia e reduce da un’eccellente prestazione con gol ad Euro 2020 con la sua Slovacchia. Il forte difensore 26enne, dopo l’interesse dei mesi scorsi, torna prepotentemente nel mirino del Tottenham, che ha da poco accolto Fabio Paratici come nuovo Managing Director Football. L’ex CFO della Juventus stima Skriniar ed è rimasto impressionato dal difensore che vede come uno dei principali profili utili a rinforzare la retroguardia degli ‘Spurs’. Ecco perchè il dirigente è pronto a bussare alla porta dell’Inter per l’ex Sampdoria, con una ricca offerta che può convincere la società di Zhang a mollare Skriniar: la valutazione del difensore è di circa 45-50 milioni ed il suo contratto, al momento, rimane in scadenza il 30 giugno 2023.

Calciomercato Inter, Paratici pensa a Skriniar: scambio con il Tottenham

Skriniar al Tottenham con uno scambio che porterebbe alla corte di Inzaghi due pedine utili a rimpolpare la rosa nerazzurra. Da un lato Aurier, seguito anche dal Milan e destinato a lasciare Londra: la valutazione del laterale perfetto per il post Hakimi è di circa 12 milioni di euro. La seconda pedina di scambio sarebbe un centrale che possa sostituire degnamente Skriniar ed i nomi sono due.

Da un lato Dier, classe ’94 e titolare indiscusso in quel di Londra; dall’altro il colombiano Davinson Sanchez già accostato alla Serie A in passato e con una valutazione, al pari di Dier, di circa 20-25 milioni.

Situazione dunque in divenire, con l’Inter che potrebbe valutare la cessione di Skriniar e Paratici alla finestra: lo scambio due per uno con il Tottenham può prendere quota nelle prossime settimane.