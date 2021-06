Inzaghi richiama Luis Alberto, ma per il sì di Lotito servono 60 milioni per l’Inter e 5 cessioni illustri: ecco i nomi per il tesoretto

“Ma questo grande amore non finisce davvero…”, recita una strofa dell’inno della Lazio. E saranno stati i venti anni e più a Roma, sponda biancoceleste, sarà stato soprattutto il talento indiscusso del ventottenne spagnolo, ma Simone Inzaghi nella sua Inter rivuole Luis Alberto. Fatto splendere e coccolato, il Mago è stato uno dei punti cardine della squadra disegnata dall’allenatore piacentino, tanto che su Instagram l’ha definito un padre, sicuramente un amico e una persona speciale. Dal ‘Messaggero’, dicono che il trequartista avrebbe preso bene la notizia di calciomercato, tanto da aver esclamato: “Magari!” quando il suo ex mister lo ha chiamato. Certo è che per arrivare alla cifra che richiede Claudio Lotito servono cessioni.

Anche con Lautaro Martinez e Achraf Hakimi ai possibili nastri di partenza, i problemi dei nerazzurri in ambito finanziario, infatti, non si risolvono, e per poter arrivare anche al classe ’92, il tesoretto potrebbe arrivare da altre parti, dagli esuberi per esempio. Sono cinque i nomi nella lista dei cedibili per fare cassa: Joao Mario, Valentino Lazaro, Lucien Agoume, Ivan Perisic e Stefano Sensi. Con il patron della Lazio pronto a dare l’okay, chiaramente, e anche questa è una bella gatta da pelare visto quanto successo con il rinnovo di Inzaghi e il suo passaggio all’Inter pochi giorni dopo.

Calciomercato Inter, tesoretto Luis Alberto | Via in cinque per 60 milioni

I nomi dei possibili sacrificabili per riportare Luis Alberto alla corte di Simone Inzaghi, dopo i tanti anni passati alla Lazio insieme, per l’Inter ve li abbiamo già detti. Ma ora veniamo alle cifre. Joao Mario potrebbe lasciare Milano con 8 milioni, l’austriaco dopo il ritorno dal prestito al Borussia Monchengladbach, invece, è valutato sui 12 milioni, tre di meno rispetto al talentino della Primavera che quest’anno ha fatto rodaggio allo Spezia di Vincenzo Italiano. Per Perisic servono invece 5 milioni e, infine, dulcis in fundo, l’azzurro che ha lasciato la Nazionale per un problema agli adduttori costerebbe 20 milioni.

La cifra richiesta, in pratica, è facilmente reperibile, il calciatore è convinto, manca, come dicevamo, solo il via libera di Lotito. Potremmo fare una scommessa: lo venderà ai nerazzurri dopo lo sgarbo oppure lo spagnolo rimarrà ancora a Roma a incantare anche con Maurizio Sarri? Stay tuned.