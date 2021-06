Il Milan è pronto a riaccogliere il giovane trequartista spagnolo: via libera del Real Madrid al prestito

Il Milan è una delle squadre più attive in chiave calciomercato in questa sessione estiva. Il primo colpo è stato il portiere francese Mike Maignan che sostituirà Gigio Donnarumma, pronto a cominciare una nuova avventura con il Psg, ovviamente dopo l’Europeo con l’Italia. Adesso il Milan deve rinforzarsi anche in altri reparti in vista di una stagione che prevederà un doppio impegno, campionato e Champions League, da affrontare nel migliore dei modi.

Calciomercato Milan, Brahim Diaz torna in prestito con opzione di acquisto

Un altro giocatore che arriverà al Milan, anzi tornerà, è Brahim Diaz. Il giovane trequartista spagnolo, dopo la stagione di prestito in rossonero, è tornato alla base, al Real Madrid che però ha concordato con il giocatore un nuovo prestito, come riportato dal sito spagnolo ‘todofichajes.com’. Il Milan questa volta inserirà un’opzione di acquisto nell’estate del 2022 per una cifra di circa 20 milioni di euro. In un momento in cui il Real ha necessità di sfoltire la rosa e gli ingaggi, il via libera di Florentino Perez sembra ormai cosa certa.

Potrebbe essere l’addio definitivo di Brahim Diaz al Real Madrid. Per il classe ’99 si prospetta un futuro in rossonero, soprattutto se nella prossima stagione riuscirà a confermarsi sugli ottimi livelli visti nell’ultimo campionato di Serie A dove è riuscito con il tempo a guadagnarsi la fiducia di Stefano Pioli, segnando 4 gol in campionato e 3 in Europa League. Anche Carlo Ancelotti sarebbe d’accordo all’ulteriore anno di prestito al Milan, vista la rosa molto profonda dei blancos in quella zona di campo.