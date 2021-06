Si complica la situazione di Calhanoglu del Milan: Real Madrid e Barcellona rifiutano il suo arrivo, ma c’è un’altra squadra pronta all’assalto

Il 30 giugno potrebbe concludersi per sempre l’avventura di Hakan Calhanoglu al Milan. Con il contratto in scadenza, infatti, il trequartista turco non si è ancora seduto di fronte a un tavolo con la dirigenza rossonera per il prolungamento, e quindi il rischio di perderlo a parametro zero nella prossima finestra di calciomercato, proprio come è successo con Gianluigi Donnarumma, sempre più vicino al Paris Saint-Germain, è dietro l’angolo. Dalla Spagna, arrivano poi notizie dolceamare per lui perché, secondo quanto rivelano da ‘DonBalon’, il Barcellona e il Real Madrid lo avrebbero scaricato di netto. Una speranza però c’è.

E si chiama Diego Pablo Simeone e quindi Atletico Madrid che, dopo la vittoria della Liga contro le due ‘rivali’ quasi all’ultimo minuto, vuole continuare la sua scia positiva, specie sui calci piazzati e sui corner, le vere arme letali del nazionale turco, da aggiungere, chiaramente, ai colpi da fuori area. E poi sì, è gratis.

Calciomercato Milan, Calhanoglu rifiutato da Real Madrid e Barcellona: “Sopravvalutato”

Comunque è quasi riduttivo ammettere che Barcellona e Real Madrid abbiano semplicemente scaricato il big del Milan. Dicono, dal portale spagnolo, che “l’opzione Calhanoglu è sempre stata scartata da Joan Laporta e Florentino Perez, che lo considerano una stella chiaramente sopravvalutata, anche se apprezzano il suo grande colpo di palla”. Che è un po’ come vedere il bicchiere mezzo pieno, a dir la verità, perché uno dei più grandi sogni del turco è proprio giocare in una delle due squadre della Liga.

Niente paura, comunque, abbiamo detto: se non si dovesse infatti trovare l’accordo con la dirigenza rossonera capitanata da Paolo Maldini e Frederick Massara, c’è il Cholo Simeone pronto a prendersi sotto la sua ala il trequartista ex Amburgo e Bayer Leverkusen, che comunque ha ancora un po’ di tempo per accettare le proposte che gli sono state fatte da Milano. Sì, probabilmente dovrà chiudere un occhio sull’ingaggio e accontentarsi di ciò che passa il convento che, dopo il ritorno in Champions League, non è così male.