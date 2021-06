Una partita aperta fin dai primi minuti di gioco: Olanda-Ucraina è stata finora una delle più belle di Euro2020, il tabellino

Tre punti importanti per l’Olanda alla gara d’esordio di Euro2020. Una sfida entusiasmante con colpi di scena con le due squadre che si sono affrontate a viso aperto regalando emozioni a non finire. Buona la prima per de Boer, che è stato criticato aspramento per aver optato al 3-5-2, che è stata l’arma in più per battere gli ucraini. Prima il doppio vantaggio, poi è arrivato il momentaneo 2-2 degli ucraina: nel finale decide la rete di Dumfries.

Olanda (3-5-2): Stekelenburg; de Vrij, Timber (88′ Veltman), Blind (64′ Ake); Dumfries, de Jong, de Roon, Wijnaldum, van Aanholt (64′ Wijndal); Depay (91′ Malen), Weghorst (88′ De Jong). All. De Boer

Ucraina (4-3-3): Buschchan; Karavaev, Zabarniy, Matviyenko, Mykolenko; Malinovskyi, Sydorchuk, Zinchenko; Yarmolenko, Yaremchuk, Zubkov (13′ Marlos) (65′ Shaparenko). All. Shevchenko

Reti: 53′ Wijnaldum, 59′ Weghorst, 75′ Yarmolenko, 80′ Yaremchuk, 85′ Dumfries

