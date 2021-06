Il calciomercato smuove le prime tessere: Umtiti si appresta a lasciare il Barcellona, ma non giocherà in Serie A: beffate Napoli, Roma e Lazio

Il calciomercato entra nel vivo ed inizia a muovere le prime tessere. Le risorse non abbondano in Europa, ma le occasioni non mancano. Diversi top club sono alle prese con giocatori in scadenza o scontenti e da piazzare. L’ultima notizia, in tal senso, arriva dalla Spagna, dove il Barcellona è alle prese con il futuro di Samuel Umtiti. Il difensore, fuori dal progetto tecnico e nel mirino di alcuni club di Serie A, avrebbe preso una decisione.

Il valore di Umtiti non si discute, ma nelle ultime stagioni il difensore francese è stato vittima di diversi infortuni. Classe 1993, il giocatore ancora non si è ripreso del tutto da un guaio al ginocchio destro che gli ha causato problemi nel finale di stagione. Per lui appena 13 presenze in Liga, ma non ha mai voluto lasciare il Barcellona. Ora le cose sarebbero cambiate.

Come riporta ‘fichajes.net’, Umtiti ha aperto alla cessione e per lui si aprono le porte di un ritorno al Lione, in Ligue 1. La squadra francese ha lanciato un’offerta da 10 milioni di euro e non aumenterà la cifra: la palla passa al Barcellona, che aspetterà eventuali proposte più vantaggiose prima di dare carta bianca ai francesi. La strada sembra segnata, anche perché il difensore lascerebbe la Spagna solo per il club d’oltralpe.

Calciomercato, Umtiti via da Barcellona ma niente Serie A

Niente da fare, quindi, per i club di Serie A che avevano seguito il suo profilo in passato. In prima fila la Roma, ma anche Napoli e Lazio erano interessate al giocatore. Il calciomercato è ancora lungo e alternative non mancano: le due squadre romane sembrano al momento contendersi Boateng, in uscita dal Bayern Monaco. Nessuna trattativa è stata ancora avviata, ma una cosa è certa: Umtiti non giocherà in Italia.