Mourinho e la Roma sono al risparmio e devono abbassare il monte ingaggi, ecco la proposta di scambio con il Milan per riuscire nell’impresa

Obiettivo: ridurre il monte ingaggi. E poi sì, anche raggiungere un trofeo che alla Roma manca dal 2008. Questo è il mantra di José Mourinho, che da luglio sarà nella Capitale per iniziare a lavorare alla prossima stagione con i giallorossi, galvanizzati come non mai dall’arrivo dello Special One. Un occhio sempre vigile sul calciomercato, però, sia in entrata, sia in uscita, e il risparmio sono i diktat con cui il portoghese dovrà misurarsi. L’ipotesi di scambio che si potrebbe profilare all’orizzonte con il Milan è in linea con quello che ci si aspetta. D’altra parte, anche i rossoneri hanno bisogno di forze nuove per il campionato che verrà.

Dopo il ritorno nella città eterna di Justin Kluivert dal Lipsia, che piace molto all’allenatore del triplete dell’Inter, dicono dal ‘Messaggero’, l’esterno olandese non è destinato a fermarsi, neanche stavolta, proprio a causa dell’eccessivo stipendio percepito. E quindi Rafael Leao, funzionale nello schema di gioco, il 4-2-3-1, del tecnico perché già sperimentato con i rossoneri e con Stefano Pioli.

Calciomercato, Mourinho facilita lo scambio con il Milan | Le cifre dell’affare Leao-Kluivert

Come dicevamo fin dall’inizio, i conti da sistemare peseranno non poco nella prossima stagione della Roma, che non potrà spendere e spandere, ma soprattutto che dovrà ridurre il già importante monte ingaggi della rosa. Mourinho lo sa, ed è disposto a qualche sacrificio. Il suo connazionale Leao, la punta centrale del Milan, va bene, anche se si deve rinunciare a Kluivert.

Infatti, il ventiduenne portoghese percepisce uno stipendio di 2 milioni a stagione netti, che con i bonus arriva fino a 2,7 (ed è sotto contratto fino al 2024), più o meno come l’ex giocatore del Lipsia, la cui esperienza nelle fila dei giallorossi finirà nel 2023. A livello di ingaggi, è vero, non cambierebbe nulla, ma si farà sicuramente una plusvalenza reciproca, considerato quanto sono stati pagati sia l’uno, sia l’altro. L’ultima parola, però, spetta ai rispettivi allenatori. State sintonizzati per le ultime novità.