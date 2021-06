Il Milan si prepara a mettere a segno un tris di colpi: affari low cost pianificati da Maldini per la prossima stagione

Non si ferma il lavoro in casa Milan per rinforzare la rosa da mettere a disposizione a Stefano Pioli per la prossima stagione. Infatti il prossimo anno i rossoneri affronteranno tre competizioni in cui sarà obbligatorio fare bene per continuare l’ottimo processo di crescita di questi anni. Si dovrà inoltre far fronte anche ad un calciomercato non troppo ricco, quindi Paolo Maldini sembrerebbe aver messo nel mirino tre rinforzi low cost per rinforzare la rosa.

Uno di questi sembrerebbe essere Junior Firpo, terzino sinistro di proprietà del Barcellona che sembrerebbe essere in partenza. Il Milan così starebbe pensando di prelevare il classe 1996 dal club catalano ma in prestito. Gli altri due calciatori nel mirino di Paolo Maldini invece sarebbero due conoscenze recenti, ovvero Diogo Dalot e Brahim Diaz, che hanno giocato questa stagione in prestito con la maglia rossonera.

Calciomercato Milan, oltre a Firpo nel mirino anche Dalot e Brahim Diaz: si lavora sui prestiti

Un mercato low cost è quello che sta organizzando Paolo Maldini per il Milan. Tre colpi messi in programma per la prossima stagione, e uno di questi come precedentemente detto potrebbe essere Junior Firpo.

Gli altri due invece potrebbero essere le conferme di Diogo Dalot, terzino del Manchester United che ha anche disputato un ottimo Europeo Under 21 con la maglia del Portogallo, e di Brahim Diaz. L’attaccante di proprietà del Real Madrid sembrerebbe aver convinto Stefano Pioli e la società rossonera starebbe lavorando per trattenerlo. Entrambi però non verrebbero acquistati dal Milan, bensì si starebbe lavorando ad un nuovo prestito. Dunque un tris di colpi low cost per formare una squadra giovane.