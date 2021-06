Saranno ore intense per conoscere con certezza il futuro del talentuoso giocatore turco, Hakan Calhanoglu: tra rinnovo e addio, c’è l’assalto

Hakan Calhanoglu dovrà decidere in tempi brevi il suo futuro. Il talentuoso giocatore turco del Milan, in scadenza di contratto a fine giugno, potrebbe liberarsi a parametro zero. Finora ha avuto dei contatti con la dirigenza rossonera per un possibile prolungamento del suo legame contrattuale, ma finora non ci sono state note ufficiali. Il suo futuro resta in bilico con tante big d’Europa che starebbero continuando a pensare alle sue qualità per rinforzare il reparto offensivo.

Calciomercato Milan, Calhanoglu futuro incerto: c’è l’Atletico

Lo stesso giocatore turco è sceso in campo all’Olimpico nella sfida inaugurale di Euro2020. Calhanoglu non è apparso così in palla così come del resto tutta la sua Nazionale. Come svelato dal portale spagnolo “Fichajes.net” sulle sue tracce ci sarebbe sempre l’Atletico Madrid con “El Cholo” Simeone che l’ha monitorato a lungo in questi mesi.

Lo stesso turco può agire sia come trequartista che come esterno offensivo abbinando qualità a quantità nella zona di rifinitura. Dopo la fine dell’Europeo lo stesso giocatore rossonero comunicherà a tutti il suo futuro con il Milan che dovrà conoscere il prima possibile la sua decisione ufficiale.

In caso di addio con il club italiano la stessa dirigenza rossonera dovrà virare su altri obiettivi di mercato per rinforzare il reparto offensivo. Tutto sarà più chiaro dopo Euro2020 con la Nazionale turca che dovrà dimenticare la pesante sconfitta proprio contro l’Italia nella sfida inaugurale del torneo. Maldini ci ha provato in tutti i modi per convicerlo, ma l’Atletico Madrid potrebbe provare l’assalto vincente proprio negli ultimi giorni. All’età di 27 anni il turco è pronto per una nuova tappa entusiasmante della sua carriera.