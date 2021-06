L’ex Juventus inguaia i bianconeri: ecco lo scambio stellare che allontana sempre di più Gabriel Jesus dall’Italia e da Torino

Che la Juventus sia interessata a Gabriel Jesus non ve lo diciamo noi per la prima volta ora, anzi. La voce, nell’ambiente, circola da un po’, soprattutto perché i bianconeri hanno bisogno di un rinforzo in attacco, dato che nella prossima finestra di calciomercato potrebbero perdere una pedina molto importante nel reparto offensivo. A metterle i bastoni tra le ruota, alla Vecchia Signora, stavolta ci pensa un ex, che non ha nessuna intenzione di rimanere nella sua squadra perché non è disposta a scendere a patti per quanto riguarda il suo rinnovo di contratto, che comunque scade nel 2023.

Ma spieghiamoci meglio: Kingsley Coman vuole diventare a tutti gli effetti uno dei giocatori più pagati del Bayern Monaco. Dal canto loro, i bavaresi sono anche disposti ad aumentare un po’ l’ingaggio del francese, ma non a garantirgli ciò che lui chiede. E quindi ciao. Forse. Perché il costo del cartellino, sempre la società che l’anno scorso ha vinto sei trofei su sei, l’ha fissato a 100 milioni di euro, non proprio bruscolini. Qui entra in ballo l’obiettivo numero uno dei torinesi, con il Manchester City che potrebbero inserirlo per arrivare al festeggiato di oggi.

Calciomercato, Coman inguaia la Juventus | Il City pronto all’assalto con il Bayern

Se Coman, ex Juventus, è pronto a fare lo sgambetto ai bianconeri che un po’ si sono pentiti di averlo dato al Bayern Monaco qualche anno fa ed è valutato sui 100 milioni, dicevamo. Il costo del cartellino su Gabriel Jesus si aggira intorno ai 70 milioni, quindi, oltre alla contropartita, dal club di Premier League dovrebbe arrivare anche un bel gruzzoletto. A meno che non ci si riesca ad accordare per qualcosa di meno, ecco.

Il problema potrebbe essere, ancora, l’ingaggio monstre richiesto dal freschissimo venticinquenne. Eh sì, anche che Massimiliano Allegri ha messo gli occhi sull’attaccante brasiliano del Manchester City ed è proprio da lui che vuole ripartire il prossimo anno per il reparto offensivo della sua nuova (vecchia) squadra.