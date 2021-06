Il calciomercato non smette di regalare sorprese: pronto un mega scambio tra i top club, doppio ko per la Juventus

La Juventus non ha vissuto una stagione esaltante, nonostante i due trofei conquistati, e per questo motivo sta lavorando da subito sul calciomercato. I bianconeri cercano anche nomi di spessore per rinforzare la propria rosa, ma per strappare i big c’è da battere una concorrenza importante composta da tanti top club.

La Juventus ha seguito e segue tutt’ora da vicino anche calciatori come Ousmane Dembele del Barcellona e Bernardo Silva del Manchester City. I due calciatori potrebbero lasciare i rispettivi club, ma dalla Spagna arrivano notizie importanti su entrambi gli elementi che potrebbero finire in uno scambio beffando così la ‘Vecchia Signora’.

Calciomercato Juventus, doppio ko: mega scambio tra Manchester City e Barcellona

Secondo quanto riportato da ‘Fichajes.com’, infatti, Barcellona e Manchester City potrebbero rendersi protagoniste di un mega scambio a sorpresa. I ‘Blaugrana’ potrebbero mettere sul piatto Sergi Roberto e lo stesso Dembele per arrivare a Bernardo Silva e Cancelo.

Qualora l’affare dovesse andare in porto, dunque, ci sarebbe un doppio ko in chiave mercato per la Juventus, che seguiva da ormai diverso tempo sia Dembele che Bernardo Silva.

Il due colpi sembrano ormai sfumati e i bianconeri saranno costretti a puntare su altri elementi per rinforzare l’attacco.