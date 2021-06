La Juventus punta a rinforzare il centrocampo con un obiettivo messo nel mirino da tempo: ma la beffa arriva da Carlo Ancelotti

Una Juventus da rivoluzionare per la prossima stagione, per farla tornare in cima alla Serie A e competitiva in Europa, cosa che nell’ultima stagione è sicuramente mancata. Il neo allenatore bianconero, Massimiliano Allegri, ha iniziato a mettere nel mirino nuovi talenti per rinforzare la rosa per la prossima stagione. Da tempo i bianconeri hanno messo gli occhi sul talento del Lione, Houssem Aouar, centrocampista classe 1998 finito nel mirino anche di molti top club europei.

In questa stagione il francese ha collezionato 33 presenze, con 8 gol messi a segno e 4 assist. ora per lui sembrerebbe essere arrivato il momento di fare il grande salto in una big europea, ma la Juventus potrebbe essere beffata. A superare i bianconeri, secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, sembrerebbe essere il Real Madrid di Carlo Ancelotti, con un’offerta che sarebbe difficile da rifiutare per il club francese.

Calciomercato Juventus, Aouar verso il Real Madrid: offerta da 50 milioni

La Juventus continua a cercare rinforzi per la prossima stagione. Da tempo il mirino dei bianconeri si è soffermato su Houssem Aouar. Il centrocampista del Lione che ha dimostrato di avere tutti i numeri necessari per rendersi protagonista in un top club europeo.

Nella sessione di calciomercato a beffare la società juventina però potrebbe essere il Real Madrid. Secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘Don Balon’, Carlo Ancelotti sembrerebbe pronto a mettere sul piatto ben 50 milioni di euro per assicurarsi il talento francese. Con un’offerta del genere per il Lione sarebbe difficile rifiutare e la Juventus si troverebbe spiazzata e beffata.