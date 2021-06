L’Inter dovrà fare i conti con i numerosi problemi di bilancio: così è tornato a parlare il presidente Zhang di ciò che è successo negli ultimi mesi

Ci saranno cessioni eccellenti in casa Inter a partire dai prossimi giorni. La pandemia per Coronavirus ha messo in ginocchio anche il settore sportivo con il mondo del calcio che ne è uscito a pezzi. Così è tornato a palare all’emittente cinese Cgtn il presidente della società nerazzurra, Steven Zhang, che ha toccato tanti temi con le numerose perdite che ha dovuto affrontare così anche il calcio.

Così il numero uno dell’Inter, Steven Zhang, ha svelato tutta la verità: “La pandemia ha coinvolto anche l’industria del calcio e dello sport che sono state tra le più colpite”. Poi ha aggiunto: “I tifosi non hanno potuto così ammirare i loro beniamini allo stadio e così negozi e ristoranti sono stati chiusi. Solo per la stagione 2019-20, l’intera industria calcistica europea potrebbe aver perso 2-3 miliardi di euro. Se le due stagioni vengono messe insieme, le nostre perdite raddoppieranno, forse raggiungendo i 5-6 miliardi di euro”.

Così lo stesso Steven Zhang ha rivelato: “Non penso questa cifra verrà recuperata presto, ci vorrà tanto tempo. Adesso tutti i club devono pensare a come tagliare le spese e come mantenere la sostenibilità nei prossimi anni. C’è bisogno di tempo per riprendersi dall’impatto della pandemia”.

Nelle prossime settimane l’Inter metterà a segno cessioni eccellenti cona rivoluzione totale dopo il trionfo dello Scudetto in casa nerazzurra. La società è tornata a lavorare alla grande pensando anche ai primi colpi in entrata per Simone Inzaghi, neo allenatore per il post Conte.