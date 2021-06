L’Inter continua a muoversi in sede di calciomercato e punta il colpo dal PSG per l’attacco: occhio alla concorrenza in Serie A

Si infiamma il calciomercato dell’Inter. Temperature molto elevate quelle dell’estate nerazzurra, con la società targata Suning già molto attiva in vista della prossima stagione. In particolare, la famiglia Zhang è stata molto chiara sulle necessità del club. Non si potrà fare a meno di cedere uno se non due elementi di spicco della rosa e dovrà avvenire un taglio al monte ingaggi. In questo momento, il big più vicino all’addio è Achraf Hakimi, gioiello prezioso per il quale si stanno dando battaglia Chelsea e PSG. Ma la Beneamata, nonostante la difficile situazione, non può certamente ignorare il fronte acquisti.

In particolare, cerca dei rinforzi nel reparto offensivo. Il profilo più urgente in assoluto è quello che riguarda il ruolo di vice-Lukaku, con la ricerca nerazzurra che va avanti da diversi mesi. Ma non è l’unica pensiero nella mente della dirigenza lombarda. Stando a quanto riferisce il portale ‘Fichajes.net’, i nerazzurri sarebbero interessati anche all’esterno in forza al PSG Pablo Sarabia. Per lo spagnolo, il cui contratto è in scadenza a giugno 2024, c’è da registrare però un’importante concorrenza in Serie A.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, Simeone vuole il big | Scambio due per uno

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato, Mourinho al risparmio | Ipotesi scambio con il Milan

Calciomercato Inter, occhi su Sarabia: concorrenza in Serie A

Sarabia ha la valigia pronta. Lo spagnolo classe ’92 non è soddisfatto delle opportunità che gli ha concesso fino ad ora il PSG e vorrebbe cercare maggiore fortuna altrove. Il ‘Mago’ potrebbe essere un’opzione interessante nello scacchiere del tecnico Simone Inzaghi. Nonostante il suo ruolo naturale sia l’esterno d’attacco di destra, può fungere bene anche da trequartista. La convocazione agli Europei da parte del CT Luis Enrique è una testimonianza importante delle sue qualità, ma rappresenta anche una maggiore esposizione in ottica mercato.

In particolare, i nerazzurri dovranno fare molta attenzione alla concorrenza delle capitoline Roma e Lazio. Dopo aver annunciato rispettivamente l’arrivo di Mourinho e Sarri, entrambe le compagini si sono messe alla ricerca di occasioni per rinforzare i propri gruppi squadra. Il problema principale per i tre club in questione è il prezzo, che si attesta sui 20 milioni di euro. I giallorossi, al momento, sembrano essere gli unici disposti a sborsare questa cifra, dettaglio che li pone in una posizione di vantaggio. Staremo a vedere.