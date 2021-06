Superlega, Juventus perdonata senza Agnelli | Il piano di Ceferin

Il terremoto relativo la Superlega continua a calamitare le attenzioni internazionali. In particolare, la Uefa e Andrea Agnelli restano sotto osservazione

Negli scorsi mesi, il tentativo di istituire una nuova competizione a inviti che coinvolgesse i massimi club internazionale ha costituito un vero e proprio terremoto nel calcio europeo. Il progetto della Superlega, dopo una grande mobilitazione in Inghilterra, in Spagna, in Italia e nelle principali nazioni europee, alla fine è naufragato, ma le conseguenze nei rapporti e nelle dinamiche europee continuano a essere particolarmente importanti.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, sfida totale con Milan e Roma | Si libera a zero!

In particolare, la Juventus è finita nel mirino della Uefa. Tra i club promotori del progetto con la figura di Andrea Agnelli al centro della scena, i bianconeri sono stati tra gli ultimissimi club ad arrendersi e la questione resta ancora oggi particolarmente intricata. E’ notizia degli ultimi giorni la decisione dell’Uefa si sospendere il procedimento disciplinare nei confronti dei club dissidenti, ma la questione resta bollente e potrebbe avere conseguenze gravi anche per Andrea Agnelli.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, clamoroso Ramsey | Attacca il club e dice addio

Superlega, nuovo attacco ad Andrea Agnelli: il piano di Ceferin

Aleksander Ceferin è pronto a giocare duro e mette nel mirino Agnelli in persona. Negli scorsi mesi, infatti, il presidente della Uefa aveva sottolinea la scorrettezza, a suo avviso, del presidente della Juventus relativa proprio al tema Superlega. Ora spunta un’indiscrezione che avrebbe del clamoroso.

Secondo quanto riporta il giornalista Paolo Bargiggia sul suo sito, infatti, Ceferin si sarebbe lasciato andare a una confidenza spiazzante giovedì in una cena istituzionale relativa Euro 2020. Il presidente della Uefa avrebbe sottolinea come alla fine potrebbe perdonare la Juventus, ma non il presidente Agnelli. L’intesa finale sarebbe potuta arrivare solo in caso di dimissioni o addio del patron bianconero. Affermazioni che, se verificate, sarebbero gravissime: di certo, la scia di polemiche e questioni legali relative la Superlega continua a far discutere.