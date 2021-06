Paura durante il match Danimarca-Finlandia, valido per Euro 2020: malore in campo per il centrocampista dell’Inter Eriksen, incontro sospeso

Evento scioccante in Danimarca-Finlandia. Le due Nazionali si stavano affrontando nel match valido per Euro 2020, ma al minuto 42 del primo tempo il centrocampista danese dell’Inter Christian Eriksen si è accasciato sul terreno di gioco a causa di un malore. C’è stato subito l’intervento dello staff medico, che ha provato a rianimare il giocatore tramite un massaggio cardiaco. Il centrocampista, però, pare non abbia ripreso conoscenza e successivamente è stato trasportato fuori dallo stadio in barella. L’incontro è stato, poi, sospeso. La UEFA ha comunicato ufficialmente che le condizioni del giocatore, ora ricoverato in un ospedale di Copenaghen, sono stabili e ha ripreso conoscenza. Arriva, in questi minuti, anche un comunicato da parte della Federcalcio danese, nel quale viene specificato che il calciatore è sveglio e si sta sottoponendo ad ulteriori esami.

In merito all’evento accaduto, è intervenuto anche Marotta ai microfoni di ‘Sky Sport’. L’AD nerazzurro ha dichiarato che, al momento, “c’è cauto ottimismo“.